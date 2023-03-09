Юрист объяснила появление налоговой задолженности у блогера Валерии Чекалиной

Появление налоговой задолженности у блогера Валерии Чекалиной объяснила «Мосленте» юрист для инфобизнеса Юлия Карпова. Специалист заподозрила предпринимательницу в дроблении бизнеса с целью экономии на налогах.

«Многие блогеры, продающие образовательные услуги и онлайн-школы, используют патент. Это специальный налоговый режим, по которому вы платите минимальное количество налогов. У патента есть лимит на прибыль: 60 миллионов рублей. Некоторые предприниматели, применяющие патент с целью экономии на налогах, занимаются дроблением бизнеса. Они принимают оплату за образовательные услуги на разные ИП», — пояснила эксперт.

В случае Чекалиной использовалась упрощенная система налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, отметила Карпова. При этом недавно она рассказала, что запуск фитнес-марафона принес ей прибыль в 400 миллионов рублей, что превышает допустимый доход по пониженной налоговой ставке. А указание «ИП Чекалина» на сайте курса, по словам юриста, свидетельствует о дроблении бизнеса и перечислении денег на счета ИП мужа, друзей и родственников, чтобы прибыль умещалась в лимит «упрощенки».

Ранее блогеру Валерии Чекалиной и ее мужу предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и пособничестве. По данным прокуратуры Москвы, индивидуальный предприниматель Чекалина во второй половине 2020 года и первой половине 2021 года уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц на 311 миллионов рублей. После этого Валерия отреагировала на обвинения в неуплате налогов. Она признала вину и пообещала выплатить многомиллионные долги.