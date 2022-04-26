Названы главные критерии при покупке загородной недвижимости

Главные критерии при покупке загородной недвижимости назвал в разговоре с «Мослентой» совладелец и застройщик Emerald Village и «Руза Фэмили Парк», отельер Юрий Королев. При выборе коттеджного поселка он советует в первую очередь обращать внимание на экологическую обстановку.

По его словам, в Москве и Подмосковье роза ветров меняется в зависимости от сезона, но преобладают ветры с запада, из-за чего уровень загрязнения на Новорижском или Можайском шоссе намного ниже, чем на Горьковском и Носовихинском направлениях. Это стоит учитывать при покупке недвижимости.

Важный критерий — лесистость района вокруг выбранного коттеджного поселка. Она положительно влияет на состояние окружающей среды. В этом смысле лучшими считаются Рузский, Волоколамский, Можайский и Наро-Фоминские районы. Меньше всего лесов в южных точках Московской области — Коломне, Кашире, Зарайске.

Еще одним преимуществом при выборе участка Королев называет уникальность локации. Например, расположение в вековом лесу или соседство с большими водоемами.

«Важным фактором считается и транспортная доступность. Второе бетонное кольцо в будущем даст уникальность расположению таких коттеджных поселков по отношению к Москве. Стоит купить дом на наименее загруженном шоссе — Новорижском, Можайском, Симферопольском или Киевском», — сказал эксперт.

Ранее были названы округа с наибольшим снижением цен на аренду жилья в Москве. Так на северо-западе цена опустилась на 14 процентов, составив 70 тысяч рублей в месяц, а на западе столицы — на 12 процентов, составив 60 тысяч рублей в месяц.