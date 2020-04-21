Московские власти высказались о введении пропусков для пешеходов

Власти Москвы высказались о введении цифровых пропусков для граждан, которые передвигаются по городу пешком во время режима самоизолиции. Об этом во вторник, 21 апреля, рассказал первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, пока нет в планах настраивать пропускную систему, которая могла бы отслеживать пешеходов. Однако всем, кто собирается выйти на улицу, Немерюк посоветовал носить с собой паспорт. Если остановят правоохранительные органы и захотят проверить наличие разрешения, то никаких лишних проблем не появится, отметил он.

Уточняется, что пропуска действуют как по Москве, так и по Московской области.

Ранее столичный метрополитен отменил разовые билеты в кассах. Теперь москвичам стоит привязать карты «Тройка» и «Стрелка» на сайте госуслуг. Данное решение связано с автоматическим контролем пропускной системы.

Также с 22 апреля будут действовать новые ограничения, введенные мэром Москвы Сергеем Собяниным в начале месяца.

По состоянию на 21 апреля в России известно о 5642 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число превысило 50 тысяч инфицированных. Тем временем Москва и Помосковье остаются самыми пораженными вирусом регионами — насчитывается 29 433 и 5959 заболевших COVID-19 соответственно.

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