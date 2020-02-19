Москвичам предрекли пик ненастья в День защитника Отечества

Москвичам предрекли ухудшение погоды ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погода «Фобос».

Пик ненастья придется на 23 февраля. В этот день жителей Москвы ожидает резкое падение атмосферного давления. Согласно прогнозу синоптиков, давление упадет сразу на 20 единиц. Кроме того, в этот день прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега, местами переходящего в дождь, а также ветер. Температура воздуха не превысит двух градусов тепла.

18 и 19 февраля погода в Москве побила температурные рекорды XX века. Во вторник воздух прогрелся до плюс пяти градусов, обойдя максимальный показатель 1949 года, а среду — до плюс 3,7 градуса, оставив позади рекорд 1925 года.

По словам метеорологов, теплая зима стала проблемой для метеочувствительных москвичей. Она ведет к психологическому дискомфорту, снижению умственной и физической активности, преобладанию постоянного переутомления и депрессивного состояния.

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