Напавшего на женщину-инвалида стримера арестовали в Москве

Московский суд арестовал второго стримера, распылившего перцовый баллончик в лицо женщине-инвалиду. Telegram-канал Mash сообщил, что на задержанного Игоря Маслова дал показания его напарник Евгений Дмитерко. Маслова арестовали на два месяца.

Ранее треш-стримеров задержали сотрудники правоохранительных органов. Стало известно, что пранкеры несколько раз брызнули в лицо прохожей струйным газовым баллоном. Инцидент произошел в Измайловском парке.

Позднее отмечалось, что пострадавшая была инвалидом. Женщина рассказала, что во время прогулки по парку встретила группу людей, распивавших алкоголь. Один из мужчин приказал ей раздеться и лечь на трамвайные пути, при этом снимая происходящее на видео. Пострадавшая попыталась обойти хулиганов, но те брызнули ей в лицо баллончиком.

Задержанный Дмитерко заявил, что не виноват в произошедшем, так как идея принадлежала не ему, а его «работодателю», на чьем канале велся стрим.

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