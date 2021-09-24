Устроивший ДТП в центре Москвы блогер пытался откупиться от суда

Блогер Эдвард Бил, в апреле устроивший ДТП в центре Москвы, признался, что пытался откупиться от суда. Он дал интервью актрисе Карине Кросс на ее YouTube-канале.

Бил рассказал, что действительно пытался уйти от ответственности после резонансной аварии с участием пяти автомобилей, однако «на серьезном уровне» ему отказали в помощи. Блогер сравнил свое состояние в тот период с падением с корабля в открытый океан. «Я тону, они все на лодках и вот так вот смотрят на меня. И никто мне не помог, кроме меня самого», — уточнил он.

Блогер также заявил, что после ДТП пересел с водительского сиденья на пассажирское. Бил подчеркнул, что это не было попыткой уйти от ответственности — таким образом он попытался спрятаться от толпы прохожих и дождаться приезда полиции.

В апреле Бил устроил массовое ДТП в столице. Камеры наблюдения зафиксировали, что блогер ехал в автомобиле со скоростью до 146 километров в час, выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение. Одну из пострадавших доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

По факту ДТП возбудили уголовное дело. Била приговорили к ограничению свободы с лишением прав на три года.

Позднее блогер встал на колени перед пострадавшей в аварии женщиной во время судебного заседания. Находящаяся в инвалидном кресле Мария Артемова приняла его извинения.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!