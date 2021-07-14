В Кремле прокомментировали массовую драку мигрантов в Москве

Вечером в понедельник, 12 июля, у станции метро «Кузьминки» произошла массовая драка. Участниками конфликта были приезжие из Средней Азии. В результате столкновения несколько человек попали в больницу. По данным МВД, в отделы полиции были доставлены 103 человека.

Согласно судебному решению об аресте одного из участников, инцидент произошел на почве национального конфликта. В потасовке участвовали около 200 человек, в том числе граждане Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана. Суд посчитал, что мероприятие было проведено в форме митинга и шествия. Мужчины шли от Зеленодольской улицы до метро, «скандируя лозунги на национальных языках». Шествие не согласовывали с органами исполнительной власти Москвы. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.

Также сообщалось, что иностранцев, участвовавших в драке, выдворят из России и запретят въезд в страну. Кроме этого, по решению суда они будут оштрафованы.

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