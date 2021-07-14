В Кремле прокомментировали массовую драку мигрантов в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не отмечает проблем в миграционной сфере, и напомнил, что на подобные инциденты реагируют правоохранительные органы. Так Песков ответил на вопрос, стала ли массовая драка мигрантов в Москве предметом внимания главы государства, передает РИА Новости.
«Не фиксируем проблем в этой сфере, кроме текущих, обычных, бытовых, которые есть в любой точке земного шара», — прокомментировал представитель Кремля.
Вечером в понедельник, 12 июля, у станции метро «Кузьминки» произошла массовая драка. Участниками конфликта были приезжие из Средней Азии. В результате столкновения несколько человек попали в больницу. По данным МВД, в отделы полиции были доставлены 103 человека.
Согласно судебному решению об аресте одного из участников, инцидент произошел на почве национального конфликта. В потасовке участвовали около 200 человек, в том числе граждане Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана. Суд посчитал, что мероприятие было проведено в форме митинга и шествия. Мужчины шли от Зеленодольской улицы до метро, «скандируя лозунги на национальных языках». Шествие не согласовывали с органами исполнительной власти Москвы. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.
Также сообщалось, что иностранцев, участвовавших в драке, выдворят из России и запретят въезд в страну. Кроме этого, по решению суда они будут оштрафованы.
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