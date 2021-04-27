В Москве пообещали погоду почти в два раза дождливее обычного. Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что по итогам апреля 2021 года в столице выпадет порядка двух месячных норм осадков. Его слова приводит ТАСС.

С 1 по 26 апреля выпало уже 172 процента месячной нормы.

«С учетом сегодняшних осадков, того, что еще 30 числа они выпадут, у нас будет две месячных нормы осадков и по Москве, и Подмосковью. По крайне мере, около того. Свыше 180 процентов точно», — пояснил Варакин.

По его словам, влага означает, что в мае не будет пожаров и месяц не будет засушливым.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил в беседе с РИА Новости, что апрель 2021 года может войти в тройку самых дождливых за минувшие 50 лет.

Однако на майские праздники в Москву придет солнечная погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в ходе онлайн-конференции в «Московском комсомольце».

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!