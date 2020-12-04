За последние сутки в Москве умерли еще 74 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

Таким образом общее число умерших в Москве возросло до 9277. Накануне сообщалось о 77 скончавшихся.

За последние сутки в Москве выявили 6868 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии в столице достигло 632 057. Полностью выздоровели 478 724 человека (6891 — за последние сутки).

В пятницу, 4 декабря, в Москве открылась электронная запись на прививку от коронавируса. На данный момент записаться на вакцинацию могут работники сферы образования, здравоохранения и городских социальных служб. По мере поступления больших партий вакцины список людей, которые могут подать заявку, будет расширяться.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!