Бей «пауков»! Кто такие «ЧВК Редан», как они оказались фигурантами уголовного дела и почему им опасно ходить по улицам
Несколько дней назад в одном из торговых центров Москвы произошла массовая драка подростков. Она попала на видео и разлетелась по соцсетям. Так название объединения «ЧВК Редан», созданного школьниками 14-16 лет, увлекающимися аниме, стало известно даже тем, кто никогда не интересовался японской мультипликацией. Против них возбудили уголовное дело, а теперь требуют запретить новую субкультуру как неонацистов. «Мослента» разбиралась, кто такие «ЧВК Редан», имеют ли они отношение к военным компаниям и что теперь грозит тем, кто носит на себе эмблему с пауком и четверкой.
Что произошло?
Вечером в среду, 22 февраля, в одном из крупнейших московских торговых центров произошла массовая драка подростков. Потасовка, в которой участвовало как минимум чуть более десяти человек, попала на видео. Приметнее всего были подростки с длинными волосами, в клетчатых штанах и с пауками на спинах. Размытая съемка на смартфон не дала понимания, с кем именно дрались эти ребята — с такими же подростками, как они сами, или с компанией спортивного вида парней. Охрана довольно долго не вмешивалась в конфликт.
Также сообщалось, что драка была не на одном, а сразу на всех этажах торгового центра. В итоге одному из участников сломали нос. При этом сразу после инцидента столичная полиция сообщила, пишет KP.ru, что информацией о случившемся не владеет. Судя по всему, сотрудников правоохранительных органов на место не вызывали, а также не обращались в столичную скорую.
Кадр: видео Telegram-канала Baza
Кто участвовал в драке?
Молодые люди с пауками на спинах оказались самыми приметными участниками драки. Позже выяснилось, что сами они относят себя к субкультуре под названием «ЧВК Редан».
Сложно сказать, когда именно она появилась. Ее приверженцы уверяют, что не имеют отношения к реальным военным подразделениям, а также не являются участниками каких-либо преступных группировок. Например, в одном из крупных сообществ «Редана» во ВКонтакте администрация указывает: «Сообщество не пропагандирует терроризм, суицид, самоповреждения, наркотики, насилие и другие противоправные действия. Данное сообщество не связано с политикой, религией и национализмом, мы не призываем нарушать законы Российской Федерации».
Аббревиатура ЧВК в данном случае скорее остросоциальная шутка, чем нечто большее. В социальных сетях сами участники «Редана» отвергают любые обвинения в агрессии, склонности к насилию, национализме и вообще какой бы то ни было преступной направленности своих действий.
Фото: страница группы «ЧВК Редан» во «ВКонтакте»
Кто отрицает свое участие в драке?
По версии ряда СМИ, с членами «Редана» в драке участвовали представители еще одного столичного движения — «Цб не мит». В своих пабликах в соцсетях они называют себя антипропагандистами, выступают против алкоголя и наркотических веществ, а также заявляют, что поддерживают здоровое поведение подростков. При этом обещают рассказать, почему не стоит ездить на «Цб» и «Кг», то есть на Цветной бульвар и в Китай-город.
Свое участие в драке с ребятами из «Редана» представители «Цб не мит» отрицают. «Мы не устраивали драк с этими ребятами, никто из причастных с “Цб не мит”, не дрался в торговом центре. Мы осуждаем обе стороны этого конфликта», — поясняет администрация Telegram-канала движения.
Представители «Цб не мит» также добавили: «Мы осуждаем любую форму насилия. Физическое, эмоциональное, психологическое или сексуальное — нет разницы. Насилие не оправдывается и не должно существовать в нашей жизни или в обществе в целом. Мы призываем вас быть внимательнее к тем, кто может быть жертвой насилия, и не оставаться в стороне, если видите чужие страдания. Мы также рекомендуем всем, кто сталкивается с насилием, обратиться за помощью к полиции, а не вершить самосуд».
Как участники драки объясняют произошедшее?
После массовой драки название «ЧВК Редан» стало известно широкому кругу людей, и участникам, а также наблюдающим за этой субкультурой пришлось объясняться. На страницах движения в соцсетях появились посты, в которых авторы ответственность за произошедшее возложили на людей, напавших на подростков и требующих «пояснить за шмот». К тому моменту «Редан» в сети уже обвиняли не только в разжигании межнациональной розни, но и в оскорблении чувств верующих.
Администратор Telegram-канала, следящего за жизнью «Редана», сообщил, что представители субкультуры драк не начинали: «До компании в одежде с пауками до***лась компания спортсменов просто за внешний вид. Они первыми начали драку. Пацаны в редане не затерпели и дали отпор, вследствие чего видео с дракой распространилось» (оригинальная орфография сохранена).
Еще в одном сообществе появилось пояснение, что изначально подростков из «Редана» было 25 и они мирно прогуливались по торговому центру. К ним проявила интерес другая, более малочисленная группа подростков. Когда большая часть компании «пауков» разошлась, на оставшихся напали. При этом некоторые нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения.
«В общем, провел экспертизу, редановцы — это по факту группа для сходок и чтоб кентов новых находить. Одежда с пауком — чисто мерч для концертов и фанатов шедоурейза, а не группировки скинхедов. Все эти ярлыки, которые на них повесили, мол, они религию трогают и так далее — бред. Рассылкой оскорблений занимаются подстрекатели, которые с реданом не завязаны, подобных чертей даже в беседе редана кикают, мол, редан изначально не поддерживал конфликты. Да и камон, люди. Там админ сам нерусский, как он может поддерживать оскорбление религии?» — написал участник одного из сообществ (оригинальная орфография сохранена).
Все сообщения в группах, посвященных «Редану», сходятся в одном: подростки отстаивали свое право носить то, что им нравится, выглядеть так, как им хочется. По их словам, кулаки пошли в ход, потому что другие аргументы не сработали.
Патч редан
Фото: страница группы «Редан» во «ВКонтакте»
Откуда взялась «ЧВК Редан»?
Основой для новой субкультуры стала японская манга Hunter X Hunter, появившаяся еще в конце 90-х и неоднократно экранизированная. Среди героев этой всемирно известной истории есть группа «Геней Редан», что дословно значит «Группа, или Бригада, Фантомов». Также эти персонажи известны как «Пауки» из-за своей эмблемы — татуировки двенадцатилапого паука с номером на брюшке. В организации было 13 человек.
Персонаж по имени Хисока Мороу
Кадр: мульстериал «Охотник х Охотник»
Отличительный знак поклонников «Пауков» — анимешников из «ЧВК Редан» — паук с цифрой 4 в центре. Эта цифра в оригинальной истории принадлежала персонажу по имени Хисока Мороу. В манге и ее экранизациях он играет роль нетипичного антагониста, или трикстера, проявляя к главному герою злонамеренный интерес, но все же оказывая ему помощь.
Как на массовые драки отреагировала полиция?
После того как в сети разлетелось видео массовой драки в торговом центре, столичные правоохранительные органы приняли срочные меры. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».
В самом ТЦ полицейские стали задерживать молодых людей, предположительно имеющих отношение к «ЧВК Редан». Ориентировались на внешний вид — длинные волосы, одежда с эмблемой паука.
Чуть позже стало известно, что полиция будет задерживать участников «Редана» по всей Москве.
Сами участники движения в соцсетях сообщили, что полиция действительно начала останавливать подростков с соответствующей атрибутикой. Так, одного из неформалов задержали у метро «Пражская». «За внешний вид и за одежду, — рассказал молодой человек. — Просили показать паука на спине и прочекали все мои соцсети на наличие пабликов "ЧВК Редан”. Хотели забрать в отдел и сказали мне, что ловят абсолютно всех и везде».
Кого уже задержали?
По сообщениям в СМИ, на данный момент по делу о массовой драке задержано уже девять человек. Полиция продолжает поиски остальных причастных. Также сообщается, что главная цель правоохранителей — глава неформалов. Как сообщает Telegram-канал Mash, он известен под именем Али.
Также СМИ сообщают, что патрули дежурят у всех крупных торговых центров столицы, останавливая школьников в одежде со знаком паука или другими признаками, говорящими об их возможной причастности к «Редану».
Вместе с этим источники Telegram-канала Shot рассказали, что в полицию поступило уже восемь заявлений на «ЧВК Редан». Причиной стал агрессивный контент в соцсетях, где, помимо прочего, ряд участников публиковал угрозы взрыва в общественных местах.
В СМИ появилась информация и о том, что Лига безопасного интернета обратилась в суд с требованием запретить движение на территории России. Позже глава Лиги Екатерина Мизулина опровергла это сообщение.
Что еще произошло после массовой драки в торговом центре?
После того как движение «Редан» засветилось в новостях, интерес к нему начали проявлять не только правоохранительные органы.
Спустя пару дней на станции метро «Лубянка» хулиганы избили молодого человека с характерным пауком на одежде, пишет KP.ru. Нападавшими оказались так называемые «оффники», или околофутбольные фанаты. Как сообщает издание, они не имеют ничего общего с организованными фанатскими группировками, вступавшими в драки с ОМОНом несколько лет назад.
Подростка из «Редана» били ногами и заливали из перцового баллончика. Пострадавшему было 14 лет, трое из четверых нападавших также оказались несовершеннолетними.
Также в комментариях под постами на страницах движения «ВКонтакте» появились люди, призывающие избивать представителей «ЧВК Редан». В уже упомянутом Telegram-канале, следящем за судьбой движения, были выложены, видимо, для ознакомления видео угроз в адрес анимешников, а также избиений отдельных «редановцев». На одном из угрожающих видео молодой человек передергивает затвор пистолета, на другом — парень ногами избивает девушку, которую причисляет к «паукам».
Чего хотят сами участники «ЧВК Редан»?
В интервью KP.ru один из участников «Редана» заявил: «Нас всех достало, что на улицах, в ТЦ, когда мы ходим гулять, к нам цепляется гопота. Какой год на дворе?! А кто-то с кулаками готов наброситься на тебя за внешний вид».
Молодой человек, пожелавший скрыть свое имя, объяснил, что сами участники «Редана» субкультурой себя не считают. Это всего лишь молодежное объединение анимешников, связанное любовью к героям конкретного аниме. Участник «Редана» заявил, что он и его единомышленники просто хотят, чтобы от них отстали. Он также опасается, что из-за шума в СМИ у участников движения возникнут проблемы не только с полицией, но и с родителями. По его словам, средний возраст участников движения — 14-16 лет.
«Мослента» следит за развитием событий