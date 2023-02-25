Бей «пауков»! Кто такие «ЧВК Редан», как они оказались фигурантами уголовного дела и почему им опасно ходить по улицам

После массовой драки название «ЧВК Редан» стало известно широкому кругу людей, и участникам, а также наблюдающим за этой субкультурой пришлось объясняться. На страницах движения в соцсетях появились посты, в которых авторы ответственность за произошедшее возложили на людей, напавших на подростков и требующих «пояснить за шмот». К тому моменту «Редан» в сети уже обвиняли не только в разжигании межнациональной розни, но и в оскорблении чувств верующих.

Администратор Telegram-канала, следящего за жизнью «Редана», сообщил, что представители субкультуры драк не начинали: «До компании в одежде с пауками до***лась компания спортсменов просто за внешний вид. Они первыми начали драку. Пацаны в редане не затерпели и дали отпор, вследствие чего видео с дракой распространилось» (оригинальная орфография сохранена).

Еще в одном сообществе появилось пояснение, что изначально подростков из «Редана» было 25 и они мирно прогуливались по торговому центру. К ним проявила интерес другая, более малочисленная группа подростков. Когда большая часть компании «пауков» разошлась, на оставшихся напали. При этом некоторые нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения.

«В общем, провел экспертизу, редановцы — это по факту группа для сходок и чтоб кентов новых находить. Одежда с пауком — чисто мерч для концертов и фанатов шедоурейза, а не группировки скинхедов. Все эти ярлыки, которые на них повесили, мол, они религию трогают и так далее — бред. Рассылкой оскорблений занимаются подстрекатели, которые с реданом не завязаны, подобных чертей даже в беседе редана кикают, мол, редан изначально не поддерживал конфликты. Да и камон, люди. Там админ сам нерусский, как он может поддерживать оскорбление религии?» — написал участник одного из сообществ (оригинальная орфография сохранена).

Все сообщения в группах, посвященных «Редану», сходятся в одном: подростки отстаивали свое право носить то, что им нравится, выглядеть так, как им хочется. По их словам, кулаки пошли в ход, потому что другие аргументы не сработали.