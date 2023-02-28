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18:14, 28 февраля 2023
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Рекламу игры Аtomic Heart с логотипом нашумевшей группировки заметили в Москве

Рекламу игры Аtomic Heart с логотипом нашумевшей группировки заметили в Москве
Кадр: Telegram-канал «Мослента»

Рекламу компьютерной игры Atomic Heart с логотипом нашумевшей молодежной группировки «ЧВК Редан» заметили на табло в Москве. Роликом с промоакцией поделился Telegram-канал «Мослента».

На видеозаписи — электронное табло со сменяющими друг друга надписями: «Мы снова это сделали», «Величайшее промо в истории» и «Atomic Heart». Одновременно с этим на экране появляется изображение пауков — один из символов «ЧВК Редан».

По данным СМИ, участники «ЧВК Редан» выступают против футбольных фанатов и мигрантов, однако в группировке отрицают эту информацию. После массовой драки с участием «редановцев» в одном из столичных ТЦ в отделы полиции в Москве доставили более 300 подростков.

Известно, что представители субкультуры любят аниме (их вдохновляет образ банды «Редан» из манги Hunter x Hunter) и ставят одной из своих целей защиту неформалов. Их отличительные черты — длинные темные волосы и значки паука на одежде.

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