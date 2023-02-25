Девятерых подростков из «ЧВК Редан» задержали в Москве по делу о массовой драке в одном из торговых центров, сообщает Mash. В отношении каждого из них составят протокол за хулиганство.

Остальные участники драки находятся в розыске. Прежде всего, полицию интересует главарь неформалов Али. Сейчас у всех торговых центров столицы дежурят патрули, они задерживают каждого школьника, который хоть как-то похож на члена банды.

Ранее сообщалось, что полиция устроила облаву на подростков в одном из московских ТЦ. В этом же ТЦ до этого произошла массовая драка школьников. Вскоре появилось сообщение, что неформальной подростковой группировкой «ЧВК Редан» заинтересовалась Лига безопасного интернета.