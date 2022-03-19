Экономист рассказал об опасностях сделок с недвижимостью

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский в интервью агентству «Прайм» рассказал о том, какие сделки с недвижимостью сейчас совершать опасно.

Специалист рассказал, что существует два направления — сделки с жилой и коммерческой недвижимостью. Помимо этого, имеются два варианта инвестиций в жилье — спекулятивный или долгосрочный.

Экономист порекомендовал отказаться от таких инвестиций. «Жилая недвижимость дешевеет из-за отсутствия спроса на ипотеку, так как около 80 процентов сделок совершались с участием этого инструмента, новостройки будут расти очень слабо из-за отсутствия спроса ввиду и без того высоких цен и непонимания дальнейшего движения рынка, коммерческие помещения дешевеют из-за массового ухода с рынка европейских компаний — снижаются цены и на аренду, и на продажу», — рассказал эксперт.

Переславский рассказал о том, что западные компании все равно вернутся на рынок недвижимости, им потребуются и офисы, и торговые помещения. Кроме того, со временем уйдет неопределенность относительно курса валют и наладится геополитическая обстановка, что позитивно скажется на рынке недвижимости и инвестициях в него.

«Таким образом, спекулятивные операции на рынке недвижимости в текущее время — фактически закрытая тема, так как вероятность хорошей прибыли слишком невелика, в то время как долгосрочные вложения, особенно в коммерческую недвижимость, станут актуальны сразу после деэскалации конфликта с Западом», — резюмировал эксперт.

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