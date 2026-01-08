Конина стала причиной массового отравления семей под Москвой

В подмосковном Раменском произошло массовое отравление кониной. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Мясо, как отмечается, россияне взяли в Костроме. Его приготовили во фритюре.

После употребления, как утверждается, госпитализировано восемь человек. В числе пострадавших оказались четверо несовершеннолетних.

Предположительно, две семьи заразились ботулизмом. У людей выявлены такие симптомы, как двоение в глазах, светобоязнь, осиплость голоса, проблемы с глотанием и сильная слабость. Также известно, что один из пострадавших подключен к аппарату ИВЛ.

О том, что это может быть ботулизм, официально данные пока не подтверждены. Уже начата проверка.

Ранее в подмосковном Подольске женщина опохмелилась стеклоочистителем и скончалась. В то же время стало известно о молодой москвичке, которая на новогоднем застолье на спор проглотила целый мандарин и едва не погибла.