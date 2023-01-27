Появились подробности о состоянии госпитализированного фигуриста Костомарова

Подробности о состоянии госпитализированного фигуриста, олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова появились в распоряжении «Матч ТВ». Спортсмен находится в сознании.

«За прошедший день состояние Романа не изменилось. Он находится в сознании, общается с родными. Главное, что ухудшения нет», — процитировали на сайте телеканала знакомый с ситуацией личный источник.

Костомаров попал в реанимацию вечером 9 января. Его подключили к аппарату ИВЛ. Некоторое время фигурист находился в тяжелом состоянии без изменений. 24 января он стал приходить в себя. 25 января спортсмен начал общаться с родными.