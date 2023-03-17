Жителей столичного региона предупредили о «желтом» уровне погодной опасности

О «желтом» уровне погодной опасности жителей столичного региона предупредили в Гидрометцентре России. Предупреждение в Москве и области объявили из-за гололедицы.

«Период предупреждения до 21:00 18 марта. Местами на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

В ближайшие выходные, 18-19 марта, температура в ночные часы может опуститься до минус 12 градусов. При этом днем все равно ожидаются положительные значения.

Ранее метеоролог рассказал о первом признаке начала весны.