10:06, 17 марта 2023
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Жителей столичного региона предупредили о «желтом» уровне погодной опасности
«Желтый» уровень погодной опасности в Москве и области объявили из-за гололедицы.
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com
О «желтом» уровне погодной опасности жителей столичного региона предупредили в Гидрометцентре России. Предупреждение в Москве и области объявили из-за гололедицы.
«Период предупреждения до 21:00 18 марта. Местами на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.
В ближайшие выходные, 18-19 марта, температура в ночные часы может опуститься до минус 12 градусов. При этом днем все равно ожидаются положительные значения.
Ранее метеоролог рассказал о первом признаке начала весны.