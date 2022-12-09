Опубликовано видео тлеющих руин ТЦ «Мега Химки»

По данным источника в экстренных службах, ранее в гипермаркете OBI выявили выявили почти 50 нарушений пожарной безопасности. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Предварительный ущерб от возгорания, по данным экспертов Всероссийского союза страховщиков (ВСС), может достигнуть 20-30 миллиардов рублей.

В «ОБИ Россия» сообщили, что все магазины компании застрахованы и продолжат работу в прежнем режиме. По словам представителей бренда, последняя проверка пожарной безопасности прошла в торговых точках в ноябре текущего года и по ее результатам замечаний к пожарной безопасности не возникло. Кроме того, «ОБИ Россия» озвучила готовность оказать поддержку семье погибшего сотрудника.