Опубликовано видео тлеющих руин ТЦ «Мега Химки»
Видео тлеющих руин подмосковного торгового центра (ТЦ) «Мега Химки» опубликовал Telegram-канал SHOT. На кадры попали останки сгоревшего магазина OBI.
В ролике видно, что пожарные прибыли на место ЧП, однако огонь потушен не полностью. МЧС сообщает о ликвидации открытого горения. В результате происшествия погиб охранник здания.
При тушении пожара задействовали более 130 человек и 40 единиц техники.
«Предварительно установлено, что в торговом центре осуществлялись сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности, жизни и здоровью потребителей, что привело к возгоранию гипермаркета площадью более 17 тысяч квадратных метров, в результате которого погиб охранник», — говорится в сообщении СК.
По данным источника в экстренных службах, ранее в гипермаркете OBI выявили выявили почти 50 нарушений пожарной безопасности. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Предварительный ущерб от возгорания, по данным экспертов Всероссийского союза страховщиков (ВСС), может достигнуть 20-30 миллиардов рублей.
В «ОБИ Россия» сообщили, что все магазины компании застрахованы и продолжат работу в прежнем режиме. По словам представителей бренда, последняя проверка пожарной безопасности прошла в торговых точках в ноябре текущего года и по ее результатам замечаний к пожарной безопасности не возникло. Кроме того, «ОБИ Россия» озвучила готовность оказать поддержку семье погибшего сотрудника.
«Товарный запас магазина OBI в Химках был застрахован, как и всех остальных гипермаркетов сети. Для возврата товара, ранее приобретенного в магазине в Химках, вам необходимо обратиться в любой магазин OBI в Москве. В настоящий момент сотрудники OBI связываются со всеми, кто оформил доставку из данного магазина», — сообщили в компании.