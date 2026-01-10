В Шереметьево произошел коллапс из-за непогоды

В столичном аэропорту Шереметьево произошел коллапс из-за непогоды. Подробности сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По информации издания, вечером 9 января в аэропорту образовалась пробка: прилетающие самолёты по несколько часов стояли на взлетно-посадочных полосах без трапов и автобусов с пассажирами в салоне. На выдаче багажа также образовался затор: несколько лент не работали, чемоданы выдавали через 6–7 часов или на разных лентах без объявлений. Уточняется, что некоторые пассажиры уехали домой без чемоданов. Оставшиеся в аэропорту до утра спали в терминале на туристических ковриках, куртках и скамейках.

Около полудня пресс-служба воздушной гавани сообщила, что в Шереметьево отменены все введенные ранее ограничения на прилет воздушных судов и рейсы выполняются по скорректированному расписанию.

«По факту на 11.00 мск обслужены все пассажиры прибывших рейсов, багаж выдан в полном объеме. В зоне выдачи багажа отсутствуют скопления пассажиров», – сообщили в Шереметьево.

Снежная буря накрыла столичный регион из-за обрушившегося циклона «Фрэнсис» вечером 8 января. В результате в Москве и области менее чем за сутки выпало до 65 процентов месячной нормы осадков.

Из-за непогоды в ночь на 10 января аэропорт Шереметьево московского авиаузла временно прекратил прием самолетов.

Также сообщалось, что самолет застрял в сугробе в московском аэропорту Домодедово.