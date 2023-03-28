В одном из центральных выставочных залов воссоздали советские ДК

Выставка «Дом культуры СССР», работающая в Центральном Манеже до 2 апреля, посвящена формату домов культуры (ДК) в Советском Союзе. Подробнее об эскпозиции «Мосленте» рассказала генеральный директор «РОСИЗО» Ольга Галактионова.

«Мы хотели, в первую очередь, воссоздать ощущение советской культуры. Это попытка объять необъятное, отсюда и построение экспозиции, как сна или компьютерного меню, в которое включены все возможные разделы и объемы», — отметила Галактионова.

В уникальной экспозиции одного из центральных выставочных залов страны представлено более 700 экспонатов, связанных с темой советского искусства и ДК. Разделы выставки посвящены различным проектам культурных учреждений в СССР и их обстановке: зрительным залам, а также выставочным и театральным пространствам. К примеру, в выставочном кинозале Манежа можно увидеть поппури из известных советских фильмов.

«По сути это тринадцать выставок в одной — тринадцать ее тематических разделов представляют восемь видов искусства советского периода: архитектуру, живопись, скульптуру, графику, кино, театр, музыку и фотографию», — пояснила собеседница «Мосленты».

Ранее москвичей пригласили познакомиться с историей советской моды в Музее Москвы. Там открылась выставка выставка «Дом моделей. Индустрия образов» под кураторством искусствоведа Ксении Гусевой.