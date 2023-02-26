Названы возможные последствия избиения участников «ЧВК Редан» для подростков

Возможные последствия избиения участников «ЧВК Редан» для психики подростков назвал «Мосленте» клинический психолог Роман Мирошкин.

Специалист заявил, что подростки особенно чувствительны к подобному травмирующему опыту, так как у них есть потребность в формировании образа себя. «Все, что воспринимается как унижение, что заставляет чувствовать себя некомфортно, влияет на самооценку, воспринимается тяжело. Когда это попадает в публичное пространство, становится еще тяжелее», — отметил он.

По словам Мирошкина, пережитые в подростковом возрасте стрессовые ситуации могут привести к попыткам суицида. «Но подобные вещи не происходят внезапно, так срабатывает, как правило, накопительный эффект. Подросток должен постоянно находиться в неблагоприятной ситуации и столкнуться со стрессом, который приведет к еще большему ухудшению, то есть к невозможности справиться с какой-то проблемой», — пояснил он.

Ранее стало известно о нападениях на подростков из неформальной группировки «ЧВК Редан» в российских городах. Известно о двух случаях избиения школьников в Москве. Кроме того, двое участников «ЧВК Редан» пожаловались полицейским на угрозы.

По данным СМИ, «ЧВК Редан» выступает против футбольных фанатов, лиц неславянской внешности и националистов. Сами участники движения отрицают эту информацию.