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11:29, 03 марта 2023
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Роман Костомаров начал выходить из комы

Роман Костомаров начал выходить из комы
Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Состояние фигуриста и олимпийского чемпиона Романа Костомарова улучшилось, он начал выходить из медикаментозной комы, сообщил ТАСС источник.

«Один микросинсульт у него действительно был, и он пока медленно выходит из медикаментозной комы, понемногу просыпается. Это небыстрый процесс. По остальным показателям на данный момент он в норме, но врачи внимательно следят за левой кистью — по ней есть определенные вопросы», — рассказал собеседник агентства.

В начале января фигурист попал в реанимацию одной из столичных больниц, где его подключили к аппарату ИВЛ. Позднее у Костомарова развился некроз, врачи ампутировали ему обе стопы.

Позднее находящийся в реанимации Костомаров перенес повторный инсульт. Фигуристу диагностировали вторичный менингит. Кроме того, в СМИ появилась информация, что ему ампутировали правую кисть.

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