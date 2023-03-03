Роман Костомаров начал выходить из комы

Состояние фигуриста и олимпийского чемпиона Романа Костомарова улучшилось, он начал выходить из медикаментозной комы, сообщил ТАСС источник.

«Один микросинсульт у него действительно был, и он пока медленно выходит из медикаментозной комы, понемногу просыпается. Это небыстрый процесс. По остальным показателям на данный момент он в норме, но врачи внимательно следят за левой кистью — по ней есть определенные вопросы», — рассказал собеседник агентства.

В начале января фигурист попал в реанимацию одной из столичных больниц, где его подключили к аппарату ИВЛ. Позднее у Костомарова развился некроз, врачи ампутировали ему обе стопы.

Позднее находящийся в реанимации Костомаров перенес повторный инсульт. Фигуристу диагностировали вторичный менингит. Кроме того, в СМИ появилась информация, что ему ампутировали правую кисть.