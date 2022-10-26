Писатель Михаил Зыгарь совершил каминг-аут и объявил о своей свадьбе с актером

Российский журналист и писатель Михаил Зыгарь (признан в России СМИ-иноагентом) совершил каминг-аут и заключил брак в Португалии с актером, экс-участником реалити-шоу «Замуж за Бузову» Жаном-Мишелем Щербаком. Об этом журналист объявил на своей странице в Facebook (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы поженились (наверное, правильно говорить "вышли замуж"). Любовь, свобода, правда, счастье. Пора начинать освобождение с самих себя», — подписал он совместные фотографии с Щербаком.

Пару поддержали подписчики Зыгаря. Многие пожелали мужчинам счастья и любви.

«Поздравляю и обнимаю! Счастья вам до неба, дорогой!», «Счастья вам», «Радости жизни», «Прекрасные», — прокомментировали юзеры.

Писатель с 2009 по 2018 год был женат на журналистке Майе Стравинской. В 2010 году у них родилась общая дочь Елизавета.

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