Представители московского движения высказались о своем участии в драке в ТЦ

О возможных участниках массовой драки в московском ТЦ в среду, 22 февраля стало известно «Мосленте» со ссылкой на сообщения СМИ. Помимо участников подростковой группировки «ЧВК Редан» в потасовке могли принять участие представители столичного движения «ЦБ не мит».

«В своих пабликах в соцсетях они называют себя антипропагандистами, выступают против алкоголя и наркотических веществ, а также заявляют, что поддерживают здоровое поведение подростков», — пояснила «Мослента».

Однако в самом движении информацию об участии в конфликте опровергли. «Мы не устраивали драк с этими ребятами, никто из причастных с “Цб не миту” не дрался в торговом центре. Мы осуждаем обе стороны этого конфликта», — сказали представители «ЦБ не мит» в сети, подчеркнув, что выступают против насилия.

В среду, 22 февраля, в одном из столичных торговых центров произошла массовая драка подростков. По факту случившегося правоохранители возбудили дело по статье 213 УК России («Хулиганство»). Столичным полицейским дали задание обращать особое внимание на подростков с атрибутами «ЧВК Редан» — длинными темными волосами и значками паука на одежде.