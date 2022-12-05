Названы основные причины появления темных кругов под глазами

Основные причины появления темных кругов под глазами назвала «Мосленте» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. По ее слова, недосып — не единственный фактор, провоцирующий это.

«Причины, по которым появляются темные круги под глазами, могут быть самыми разными. Например, генетическая предрасположенность (тонкая кожа, близко расположенные вены). Тогда темные круги заметны у человека с детства. Другая причина — гиперпигментация. Она может появиться под воздействием ультрафиолета или с возрастом, особенно при нарушении обмена веществ», — сообщила специалист.

Кроме того, появление темных кругов под глазами может быть связано анемией, взывающей повышенную сонливостью, отсутствие сил, подавленное настроение. Для подтверждения этого синдрома рекомендовано сдать клинический (общий) анализ крови, проверить уровень гемоглобина и эритроцитов.

Темные круги и отеки под глазами могут появляться, если у человека есть проблемы с почками. Риск нарушения функции почек возрастает у пациентов с повышенным давлением или сахарным диабетом. Врач может назначить сдать ряд анализов для оценки функции почек, например, комплекс «Нефрологический, биохимический», общий анализ мочи, а также направить пациента на УЗИ почек, продолжила специалист.

«Еще одна патология, вызывающая появление кругов под глазами — нарушение функции щитовидной железы. Если потемнение кожи под глазами сопровождается потливостью, возбудимостью, руки становятся горячими и влажными, то важно пойти на прием к эндокринологу. Подтвердить нарушение со стороны щитовидной железы помогут лабораторные исследования и УЗИ», — сказала Малиновская.

Эксперт добавила, что если темные круги долго не проходят и появляются совсем не под действием внешних факторов, то визит ко врачу не стоит откладывать. Прогрессирование заболеваний, провоцирующих их появление, может привести к серьезным последствиям для здоровья.

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