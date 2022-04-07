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04:25Врач назвала необходимый гаджет для людей старше 35 лет
03:20Названы пять наиболее популярных схем финансового мошенничества в России
02:15В Москве житель коммуналки напал на соседа с молотком для отбивания мяса
01:20Стоматолог заявила о связи выпадения зубов со стрессом
00:15Историк объяснила большое число могил известных людей на Новодевичьем кладбище
23:15Названа схема возврата денег с Asos и Airbnb
22:15В Москве у россиянина украли чемодан Louis Vuitton с тремя миллионами рублей
21:30Житель Подмосковья стал жертвой популярной схемы мошенничества с кредитом
18:44Юрист дала инструкцию по предотвращению обмана со стороны должников
Город /
«Когда исчез череп Гоголя, неизвестно». Истории и легенды Новодевичьего кладбища
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«Лазали по бомбоубежищам и играли у железной дороги». Как живется в одном из самых известных районов столицы?
Вчера в 00:01
Город
«Жить в яйце не очень удобно». Почему знаменитый московский дом стоит пустым уже 20 лет
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«Это все просто троллинг!» Почему в сети начали продавать замороженные бургеры за десятки тысяч рублей
04 апреля
Люди
«Я потратил на кроссовки сотню тысяч долларов». История самого оригинального российского сникерхеда
02 апреля
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«Неправда, что есть времена, когда нельзя быть честным». О чем говорил в свой последний приезд в Россию Евгений Евтушенко
01 апреля
История /
«Где правда, где ложь — непонятно…» Как и над чем смеялись 1 апреля до и после прихода советской власти
01 апреля
История
«Каждая хозяйка превратилась в верблюдицу». Какой была Москва знаменитого детского писателя?
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«Штанга нужна женщинам намного больше, чем мужчинам». История девушки-пауэрлифтера, вернувшейся из Японии в Москву
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«В кино меня пригласили из модельного агентства». С чем пришлось столкнуться известной актрисе Ирине Безруковой?
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«Пуля прошла насквозь, но мужчина не шелохнулся...» Как живется в расположенном на полуострове спальнике на юге Москвы
25 марта
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«Львы со временем превратились в котов». История столичного Дома со зверями
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23 марта
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